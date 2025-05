O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, recebe na próxima semana, e durante dois dias (segunda-feira e terça-feira), uma delegação açoriana. Neste encontro de trabalhos entre a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Secretaria Regional de Mar e Pescas açoriana, serão analisados vários assuntos relacionados com o setor. Integra nesta visita o secretário regional de Pescas e Mar açoriano, Rui Mário Pinho.

Assim, já na segunda-feira será abordado o protocolo de cooperação entre os governos regionais no que diz respeito às pescas e aquicultura, bem como a relação das regiões com as instituições nacionais.

O MAR2030, o POSEI Pescas, bem como o próximo quadro financeiro plurianual após 2027, serão temas que também vão estar em cima da mesa neste primeiro dia.

Já na terça, da reunião de trabalhos a realizar, fazem parte temas como o licenciamento da atividade de pesca na Zona Económica Exclusiva, quotas de tunídeos, renovação de frotas e partilha de conhecimentos nas áreas da tecnologia e investigação aplicada à aquicultura.

Neste mesmo dia está agendado uma visita à Lota do Funchal onde haverá declarações à Comunicação Social pelas 11:45.