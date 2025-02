Deram entrada nos serviços da Câmara da Ponta do Sol 504 processos durante o ano de 2024, que se traduz num crescimento de 85% (+232) em relação ao ano anterior (272).

O ano de 2024 ficará marcado na história do Município da Ponta do Sol como aquele com maior número de entrada de processo de obras, com um total de 504, que na relação dos 260 dias úteis desse ano confere uma média de quase dois por dia (1,9).

Pegando nesse número e nos 272 processos abertos no ano anterior, verifica-se um crescimento de 232 procedimentos municipais, neste âmbito de obras, observando-se um aumento na ordem dos 85%.

Leia na íntegra no destacável de Reabilitação Urbana, hoje com a edição impressa do seu JM.