O Fórum ‘São Vicente Social’, promovido pela autarquia em parceria com o JM, reuniu contributos, lançou desafios e evidenciou que instituições e Câmara já trabalham em conjunto em prol de quem precisa.

São Vicente envolve todos na ajuda à comunidade. O autarca José António Garcês mostrou ontem “muito trabalho” na área social, como foi reconhecido por quem trabalha no setor e valorizado pelos munícipes.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Este Fórum, que decorreu na Escola Agrária, contou com um painel de oradores composto por Sandra Andrade, da ADENORMA; Sílvia Gonçalves, da Associação Crescer Sem Risco; Matilde Fernandes, da Casa do Povo da Ponta Delgada, e Joaquim Camacho, da Casa do Povo da Boaventura.