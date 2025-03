A Associação de Futebol da Madeira (AFM) manifestou solidariedade para com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, “lamentando profundamente a imagem distorcida que pode resultar de uma missiva dirigida a responsáveis internacionais de 55 federações que compõem a UEFA”, diz o organismo que tutela o futebol regional, em nota enviada à redação.

“Ainda estupefactos com a atitude do Fernando Gomes que ao longo de 13 anos nunca se pautou por este tipo de posicionamentos despropositados, apelamos à união do futebol português em torno da candidatura de Pedro Proença ao Comité Executivo da UEFA, em defesa do futebol português, dos nossos clubes e do desporto em geral”, acrescenta a AFM.

Recorde-se que no sábado, o presidente da FPF, Pedro Proença, revelou ter o apoio de Fernando Gomes na candidatura ao Comité Executivo da UEFA, algo que, horas mais tarde, o recém-eleito líder do COP negou em carta enviada aos presidentes das federações de futebol europeias.

“Foi a maior das surpresas tomar conhecimento de uma carta enviada pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, na qual o meu nome é mencionado sem consentimento prévio ou mesmo informação”, pode ler-se na missiva de Fernando Gomes, que liderou a FPF durante 13 anos.