A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) anunciou hoje que haverá alterações nos serviços de recolha de resíduos na sexta-feira nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico e Santana, 25 de abril.

Em Câmara de Lobos, a recolha do lixo normal, habitual à sexta-feira, será efetuada no próprio dia, com exceção de alguns arruamentos, onde a recolha será antecipada para quinta-feira, dia 24 de abril, com início às 8 horas.

O mesmo vai acontecer em Machico, no caso da recolha do ecoponto azul, e também em Santana, onde a recolha do lixo normal e ecoponto azul será antecipada para quarta e quinta-feira, a partir das 9 horas.