Uma nova candidatura à Presidência da República Portuguesa será oficialmente apresentada ao país no próximo dia 11 de julho, marcando o início de um projeto político que “pretende renovar o debate nacional e oferecer uma alternativa sólida e ambiciosa para valorizar o país.”

O candidato é o madeirense Raul Perestrello.

A sua candidatura “pretende mobilizar todos os que acreditam na necessidade de uma liderança mais próxima das pessoas e na mobilização do talento e da resiliência dos Portugueses para a construção de uma nação mais dinâmica e com uma forte presença internacional, refletindo, na democracia, as suas experiências e estilo de vida, em particular as adquiridas durante três décadas de residência no continente Australiano.”

O anúncio oficial será feito no próximo dia 11 de julho, pelas 18h, no rooftop do Hyatt Regency Hotel, em Lisboa, num evento aberto à comunicação social, onde serão apresentadas as linhas orientadoras do projeto, os valores que o sustentam e os principais eixos desta candidatura presidencial.

“Portugal precisa de novas abordagens, de novas vozes e de uma nova energia para se valorizar e enfrentar os desafios do presente e do futuro. Esta candidatura nasce desse apelo de valorização do país e dos Portugueses,” aponta Raul Perestrello.