Na última década, números oficiais indicam que 28 portugueses foram raptados em terras sul-africanas. “A grande maioria” foram madeirenses, revela ao JM o conselheiro da Diáspora, José Luís Silva. Outros sequestros não contabilizados foram resolvidos sem a intervenção das autoridades. Sancho Gomes, diretor regional das Comunidades, sublinha a redução da violência e assegura que o Governo Regional apoia as famílias afetadas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Lembra-se? Adega no Porto Santo não saiu do papel. Foi anunciado em 2023 como um projeto necessário para dar condições adequadas aos viticultores locais. Mas, o investimento de 1,5 milhões de euros não avançou e Tiago Freitas, do IVBAM, vinca agora que a obra será reestruturada pelo futuro Governo.

Saiba ainda que Governo de Montenegro está em risco de cair hoje e que mulher denunciava furtos inexistentes e burlava seguradoras.

Não perca também a maior Feira do Livro da história, que quer celebrar Camões. Evento ocorre entre 28 de março e 6 de abril no Funchal e reúne cerca de 250 artistas.

