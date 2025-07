O ambientalista e geografo Raimundo Quintal questionou hoje, na sua conta oficial numa rede social, se a escarpa no Parque de Santa Catarina não oferece perigo.

Ilustrando o texto com duas fotos do local, o antigo vereador do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal pergunta: “A Câmara Municipal do Funchal garante que a escarpa do Parque de Santa Catarina, a sul do palco e sobranceira à Avenida Sá Carneiro, é segura?”

Raimundo Quintal questiona também se a “trepidação provocada pelo som altíssimo não poderá incrementar o desprendimento de pedras sobre a escadaria localizada entre os sanitários públicos e o restaurante?”.

E, depois, nova pergunta: “A Câmara do Funchal já solicitou um parecer técnico ao Laboratório Regional de Engenharia Civil sobre os riscos de desmoronamento?”.

Quintal acrescenta ainda que o “podem continuar” a apelidá-lo de “catastrofista, mensageiro da desgraça ou inimigo da cultura musical”, porque não deixará “de exercer os meus direitos de cidadania em nome da defesa do ambiente e da qualidade de vida dos cidadãos”.