Numa publicação, esta manhã, na sua página do Facebook, o geógrafo Raimundo Quintal publica várias fotos do estado dos jardins da Praça do Povo, escrevendo apenas: “Dói-me a alma. Manhã de sexta-feira, 27.9.2024”.

Nas imagens, é visível o estado de degradação em que se encontra as áreas ajardinadas e falta de manutenção dos espaços, como apontam vários dos comentários de reação à publicação do antigo vereador da Câmara Municipal do Funchal.