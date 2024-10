A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, representou o Governo Regional na Feira do Mar e do Pescador, no Caniçal.

No evento promovido pela Casa do Povo do Caniçal, a governante destacou o importante papel das casas do povo na dinâmica do desenvolvimento local. No caso concreto o evento dedicado ao mar e ao pescador é o reconhecimento da importância do mar para as ilhas e o reconhecimento do trabalho dos pescadores e armadores que procuram na pesca o sustento das suas famílias.

Como responsável política pelo setor das Pescas, Rafaela Fernandes reiterou o compromisso do Governo com os pescadores e armadores, com o apoio ao setor, com a melhoria das infra-estruturas de apoio ao setor nas lotas e entreposto e com a atenção necessária às dificuldades.

Agradeceu o trabalho dos voluntários da Casa do Povo e dos participantes na Feira que se encontra no recinto servindo para dar a conhecer quem está no setor e para demonstrar o trabalho que é realizado por entidades privadas e públicas.

No âmbito das políticas públicas do Mar a governante salientou a importante articulação entre os governos da Região e da República e valorizou a presença da Autoridade Nacional Marítima no evento.

A governante referenciou também a importante articulação entre o Governo Regional e as autarquias no compromisso público de todos com o desenvolvimento local. Estiveram presentes os presidentes da Câmara Municipal de Machico e da Junta de Freguesia do Caniçal, Ricardo Franco e Emanuel Santos respetivamente.