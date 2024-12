No próximo dia 26 de dezembro, a partir das 14h, a Quinta da Caldeira – Centro de Apoio à Equitação Terapêutica, sediada na Camacha, marcará presença na Aldeia Natal no Funchal “para oferecer uma experiência única e inesquecível às crianças e suas famílias”, conforme adianta a instituição, numa nota enviada às redações.

“A atividade, que alia diversão e aprendizagem, permitirá às crianças montarem a cavalo e interagirem com os animais da Quinta, proporcionando momentos de alegria e conexão com a natureza em pleno coração da cidade”, pode ler-se.

A mesma nota realça que “os animais da Quinta da Caldeira são mais do que simples companheiros – são parte fundamental das atividades terapêuticas desenvolvidas na instituição, promovendo benefícios emocionais, cognitivos e motores para as crianças. Este evento especial é uma oportunidade de levar um pouco desse trabalho até ao público da Aldeia Natal, criando momentos de partilha e encantamento.”

“Acreditamos que a interação com os animais é mágica e transformadora, especialmente para os mais pequenos. Levarmos essa experiência à Aldeia Natal no Funchal é uma forma de partilhar a nossa missão e, ao mesmo tempo, oferecer momentos de pura felicidade às crianças e às suas famílias nesta época tão especial”, acrescenta, deixando o convite para visitar este espaço na Aldeia Natal no Funchal.