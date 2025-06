Quatro estações atingiram a temperatura máxima de 24,7º em maio

Funchal, Lugar de Baixo, São Vicente e Porto Moniz. Eis as quatro estações que, em maio, atingiram a temperatura mais alta registada, na ordem dos 24,7º, em diferentes dias.

Ainda no que toca aos extremos a que chegaram os termómetros, o mínimo foi alcançado no Pico do Areeiro, com 0,6ºC, no dia 1.

Dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística (DREM), revelam que a temperatura média mais elevada (19,7º) do mês passado foi assinalada no Funchal e no Lugar de Baixo. Em contrapartida, a mais baixa teve lugar no Pico do Areeiro (9,1º).

Já no que toca à chuva, o valor mais alto de precipitação total foi registado no Chão do Areeiro (258,4mm) e o maior valor diário no Lugar de Baixo, no dia 10, com 81,9mm. A Selvagem Grande assinalou o valor mais baixo, de 2,4mm. Santana apresentou o maior número de dias com chuva (18).

No mesmo mês, os valores médios mensais da humidade relativa do ar oscilaram entre 68% na estação do Funchal e 87% no Monte, tendo o mínimo diário (2%) sido registado no Pico do Areeiro, no dia 28, e o máximo (100%), em 10 estações, em dias distintos.

A maior intensidade média de vento (18,7 km/h) teve lugar no Caniçal, e a menor (3,9 km/h) no Monte. A rajada de vento mais forte soprou no dia 1, no Caniçal, tendo atingido os 101 km/h.

Por outro lado, Santo Catarina/Aeroporto verificou o maior número de horas de sol descoberto (251,6), seguindo-se o Porto Santo ( 240,8 horas) e o Funchal (210,9).

Por fim, saiba que a temperatura média da água no Molhe da Pontinha (Funchal) foi de 19,5 °C. A mais alta foi assinalada no dia 27 (20,9 °C) e a mais baixa no dia 2 (18,4 °C).