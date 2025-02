Quatro candidatos competem pela operação e manutenção da Via Rápida

O Governo Regional da Madeira dá conta que foram hoje, 13 de fevereiro, abertas as candidaturas no âmbito do concurso promovido pelo Executivo com vista a assegurar a continuidade da operação e manutenção da via rápida entre a Ribeira Brava e Machico.

Leia a nota de imprensa governamental:

“A este propósito, recorde-se que o Governo Regional, em novembro do ano passado (Resolução n.º 961/2024 de 19 de novembro), autorizou a Aquisição de Serviços de Operação e Manutenção da Via Rápida entre a Ribeira Brava e Machico Sul, até ao montante de € 52.950.173,00, com o recurso ao Concurso Limitado por Prévia Qualificação.

Este concurso visa a seleção da entidade que ficará responsável por assegurar a continuidade dos trabalhos de conservação e manutenção desta importante infraestrutura, por um período de quatro anos (prorrogável por mais um), sucedendo a atual concessionária VIALITORAL, SA.

Apresentaram candidatura as seguintes entidades ou agrupamentos:

- FCC Industrial e Infraestructuras Energeticas, SA; Mantenimiento de Infraestructuras, SA;

- Ascendi IGI; Ascendi SAGO; Horizon Infra Core, Unipessoal, Lda;

- Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA; Construtora do Tâmega Madeira SA; AFA, SGPS, SA; CORE Infraestructure | S.à.r.l;

- MOTA-ENGIL CONCESSÕES, SA.

A próxima etapa será a verificação das aptidões técnicas e financeiras dos candidatos para a prestação de serviços, ao que se seguirá o período de apresentação de propostas financeiras para dar satisfação ao exigido no caderno de encargos.

O critério de adjudicação é o do mais baixo preço.”