As obras na Escola Básica com Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos só se concretizaram agora porque “ao contrário de certas forças políticas, temos um programa. Quando prometemos as obras, temos de concretizá-las”.

Esta é a resposta do presidente do governo regional quando questionado sobre a demora na concretização da reabilitação do edifício da escola, há muito desejado pela comunidade educativa.

“Nós não temos um baú de geração espontânea de dinheiro”, vincou Miguel Albuquerque, que reafirmou que a obra tinha de ser programada e ter verbas contempladas para a sua execução. “Funcionamos com planeamento e não com bacalhau à pataca”, rematou. O governante lembrou ainda que ao nível de investimentos no parque escolar, o de maior relevo é atualmente a reabilitação da escola Básica e Secundaria Ângelo Augusto da Silva, de cerca de 6 milhões, que já se encontra no terreno e tem um plano de execução de dois anos.

Por outro lado, Albuquerque rejeita a ideia de que os jovens da Madeira saem da Região por falta de condições. A seu ver, esta é uma geração com mais formação. “Os jovens madeirenses estão no mundo”, sublinhou, lembrando a mobilidade, a economia aberta, e as potencialidades atuais ao nível das novas tecnologias, que empregam cerca de dois mil jovens. “A mão de obra não qualificada tem atualmente de ser importada, como noutros países. Não há nenhum drama nisso”, reforçou.