PTP denuncia que corredores do Nélio Mendonça “viraram dormitórios”

Como forma de “dar voz aos apelos dos doentes e familiares”, o PTP, denuncia que há utentes que “ficam retidos por dias” nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, devido à falta de camas disponíveis para internamento.

Em nota de imprensa, o PTP dá conta de um relato, em primeira pessoa, de um familar de uma doente que se mostra “indignado” com a situação, relato, esse, que passamos a transcrever:

“Vim visitar a X no hospital, (...), ficou na urgência no corredor, porque não há vagas nos quartos. São colocados em fila, para ver as pessoas nos corredores. Nunca tinha visto nada igual: (chamam pelo nome do paciente), pôs o dedo no ar, e ficas em fila, depois ela nos guia pelos corredores, que estão pessoas na mesma situação da X, (mas estavam mais de 100 pessoas, para várias partes da urgência, para ver os seus familiares), muito mau mesmo”.

A concluir, o PTP “manifesta absoluta solidariedade com estes familiares e utentes tratados e cuidados em corredores e absoluto repúdio pela atual situação de caos na saúde na Madeira”.