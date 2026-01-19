MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

PSP lança nova campanha de prevenção contra violência nas escolas

    PSP lança nova campanha de prevenção contra violência nas escolas
Redação

Região
Data de publicação
19 Janeiro 2026
17:38

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou hoje uma nova operação de prevenção da violência em meio escolar, com o objetivo de reforçar a segurança e promover comportamentos pacíficos entre os alunos.

A iniciativa, intitulada Violência? Não, obrigado!”, decorre até ao final de janeiro e dirige-se aos jovens que frequentam o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário.

No último ano letivo, foram registadas, em todo o território nacional, milhares de ocorrências criminais em contexto escolar, nomeadamente ofensas à integridade física, ameaças e injúrias, um cenário que reforça a importância desta ação preventiva da PSP.

A operação contempla ações de sensibilização junto de toda a comunidade escolar, incidindo sobre temas como a violência escolar, a delinquência juvenil e a posse de armas, bem como a promoção de métodos pacíficos de resolução de conflitos.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas