PSP lança nova campanha de prevenção contra violência nas escolas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou hoje uma nova operação de prevenção da violência em meio escolar, com o objetivo de reforçar a segurança e promover comportamentos pacíficos entre os alunos.
A iniciativa, intitulada “Violência? Não, obrigado!”, decorre até ao final de janeiro e dirige-se aos jovens que frequentam o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário.
No último ano letivo, foram registadas, em todo o território nacional, milhares de ocorrências criminais em contexto escolar, nomeadamente ofensas à integridade física, ameaças e injúrias, um cenário que reforça a importância desta ação preventiva da PSP.
A operação contempla ações de sensibilização junto de toda a comunidade escolar, incidindo sobre temas como a violência escolar, a delinquência juvenil e a posse de armas, bem como a promoção de métodos pacíficos de resolução de conflitos.
