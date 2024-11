Bom dia!

A Polícia de Segurança Pública tem armazenado, na Madeira, mais de meio milhar de armas de fogo, entre pistolas e espingardas de diverso calibre. Todo esse material foi apreendido nos últimos quatro anos. No mesmo período foram recolhidas cerca de 1.500 armas brancas.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que a época mágica do ano. Começou a Festa. Parque de diversões volta ao centro do Funchal com muita animação até 6 de janeiro. Praça do Município recebe Aldeia Natal e Ribeira Brava já acendeu as luzes.

Saiba ainda que Banco Alimentar pede voluntários e que Caminho Real será alvo de conferência. Evento terá seis oradores divididos em dois painéis.

Merecem ainda destaque nesta edição a notícia que dá conta de mais uma morte na estrada e o relato da violência que fez quatro feridos na Zona Velha. Pancadaria durante a madrugada obriga a intervenção da Polícia, dos bombeiros e da Cruz Vermelha.

Não perca também mais um caso de justiça. Suspeito de violar a filha vai para a cadeia. Tribunal ouviu o acusado e aplica a medida de coação mais gravosa. Em Câmara de Lobos, vizinhos surpreendidos pedem justiça de mão firme.

