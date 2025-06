Foi junto a um empreendimento habitacional construído pelo Governo Regional e entregue à população ao abrigo do Programa ‘Renda Reduzida’, em Santo António, no Funchal, que Rui Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, destacou “a área da habitação como um dos eixos fundamentais e prioritários” neste Orçamento Regional.

“No ORAM 2025, prevê-se uma verba de 150 milhões de euros, um reforço da verba referente ao ano transato” para os diversos programas habitacionais disponibilizados pela Investimentos Habitacionais da Madeira, disse o parlamentar.

Neste âmbito, Rui Marques deu como exemplo o ‘Renda Reduzida’, ao abrigo do qual já foram entregues 170 habitações até ao momento, sendo que, no final de 2025, terão sido cerca de 300. Acrescentou o deputado que, “até o final de 2026, o Governo prevê entregar 806 fogos”.

O Grupo Parlamentar do PSD, reforçando a prioridade concedida à habitação, recordou, ainda, que o Executivo “pretende continuar a investir na habitação a custos acessíveis, de modo a aumentar a oferta e as soluções habitacionais”, mas, “além da construção de novos fogos, no ORAM 2025, o Governo vai reforçar as verbas de outros programas habitacionais, de modo a diversificar os apoios e a ajustá-los às necessidades da população”.

Programas como o ‘Prahabitar’, o ‘ReEquilibrar’ ou o ‘PRID’ recebem, assim, uma dotação maior neste Orçamento, conforme declarou o deputado, de modo a potenciar o arrendamento, a aquisição, a reabilitação e a transição energética em imóveis da Região e a responder, de forma diversificada, às necessidades sentidas pela população naquele que se configura como um dos grandes desafios e eixos deste mandato – a habitação.