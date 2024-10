O Grupo Parlamentar do PSD informa, em comunicado, que irá submeter, na Assembleia Legislativa, um requerimento de audição parlamentar para ouvir a direção e órgãos de gestão do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas, após as notícias que dão conta do chumbo concedido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

“É com consternação e preocupação que os social democratas encaram esta situação, considerando de elementar preponderância o esclarecimento de diversas questões que conduziram a este resultado.

Recorde-se que a maioria dos alunos do ISAL é madeirense e vê, agora, em risco a frequência dos seus estudos e a qualidade dos seus diplomas. Urge, por isso, perceber que mecanismos de salvaguarda destes discentes irá a instituição preconizar”, é sustentado.