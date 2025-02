PSD reitera compromisso com docentes em iniciativa do Sindicato de Professores da Madeira

Em iniciativa realizada na sede do Sindicato de Professores da Madeira, o PSD esteve presente numa representado por Nuno Maciel, 20.º nome da lista social-democrata candidata às próximas Eleições Regionais.

Leia a nota de imprensa do PSD Madeira:

“Durante a sessão, foram abordadas diversas temáticas de grande relevância para a classe docente “como a vinculação dos contratados, as quotas dos 5º e 7º escalões, o tempo de serviço na transição entre carreiras, os docentes que transitaram de outros sistemas públicos e do privado” que, de acordo com o social democrata, “são alguns dos temas que queremos trabalhar ao longo deste ano e deste mandato.”

O partido reitera que todas as soluções serão desenvolvidas “em articulação com os órgãos de concertação social dos professores, garantindo que, qualquer medida implementada, esteja alinhada com as necessidades e expectativas dessa mesma classe”, aclarou o candidato.

O mesmo compromisso, segundo mencionou Nuno Maciel, “estende-se também aos alunos, demais docentes e profissionais não docentes das escolas da Região, assegurando uma atuação global em prol da melhoria das condições do ensino na Madeira.”

O PSD comprometeu-se, assim, a manter um diálogo construtivo com os parceiros, garantindo que as medidas propostas respondam às reais necessidades da comunidade educativa e dos docentes, sem perder de vista a estabilidade e o progresso alcançados com os nossos alunos.”