O presidente da bancada parlamentar do PSD/M, Jaime Filipe Ramos, disse hoje que se o Governo Regional seguisse as propostas da oposição para reduzir o IVA, ia custar a cada orçamento regional “cerca de 160 milhões de euros, e, no final de uma legislatura, seriam 640 milhões de euros”.

Criticando a “demagogia” da oposição, Jaime Filipe Ramos defendeu ainda a revisão da lei de finanças regionais, sob pena de, “em 2026, custar mais 85 milhões de euros em comparação com 2025”, em matéria de transferências de Lisboa.

No debate do Orçamento Regional para 2025, que está a decorrer esta tarde na Assembleia Legislativa da Madeira, Jaime Filipe Ramos esclareceu, por outro lado, que nesta legislatura o diálogo será, em primeiro lugar, com o povo e não com os partidos que viram as suas ideias sucessivamente derrotas nas eleições.

Mostrou-se, ainda assim, disponível ao diálogo, mas “sem desvirtuar” o que o eleitorado escolheu, e, depois, virando-se para o JPP, líder da oposição, acusou o partido de “ignorar” a política do executivo nos últimos anos e de cometer uma “incoerência política grave”, por apregoar o que não faz, aludindo à política fiscal no concelho de Santa Cruz, onde o JPP é poder.

Jaime Filipe Ramos acusou o JPP de assumir “a estratégia do Calimero”, por se vitimizar, e disse que o Governo vai “cumprir o seu programa”, porque foi o “escolhido” pelo eleitorado.

“Vamos governar para a população e não para a oposição”, reforçou, enfatizando que há tempo a recuperar, porque dentro de meses o parlamento vai debater um novo orçamento.