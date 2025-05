O Grupo Parlamentar do PSD esteve durante a manhã em Santana, no âmbito da iniciativa ‘Compromisso Madeira’, com a Educação como foco da iniciativa.

Os desafios da docência e da discência na escola inclusiva, bem como da formação profissional estiveram em debate, com oradores de diversas áreas, num evento descentralizado e que quer dar primazia à auscultação da sociedade civil, como explicou o porta-voz da iniciativa.

Valter Correia reiterou aquela que é a realidade da educação na atualidade, lembrando que “temos, recorrente, as matérias do bullying nas escolas, a utilização dos telemóveis, (...) o papel mais abrangente dos docentes, (...) a diversidade nas salas de aula” ou a inteligência artificial, em cima da mesa.

Para os social-democratas, o paradigma educacional mudou e, hoje, a Madeira continua a ser pioneira, pois “promovemos uma escola inclusiva”, uma escola onde ninguém fica para trás e “esse é um grande desafio para os professores, com atenções mais específicas”, declarou o parlamentar.

Aliás, para o PSD, conforme declarou Valter Correia, o caminho é o de uma “educação à medida das necessidades” dos alunos, “atenta às suas particularidades, que engloba as novas tecnologias, que cuida dos professores e que envolve os pais, num trabalho global na comunidade educativa”.