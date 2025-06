PSD: “Orçamento concentra recursos nas pessoas”

Sara Sousa, deputada do PSD, disse hoje, no debate na especialidade do orçamento regional, que o orçamento para a saúde reflete as preocupações do Governo Regional.

“Concentra recursos nas pessoas e nos serviços públicos que servem a população”, assinalou. Nesse sentido, disse existirem mais de 12 milhões de euros para aumentos de salários e novas contratações.

“Ouvimos claramente a oposição dizer que os profissionais de saúde devem ver as suas carreiras reconhecidas - e bem -, mas estagnaram essas carreiras quando estavam no poder”, disse a deputada, considerando que o PS tem perdido deputados por causa das suas “políticas demagógicas”.