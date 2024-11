O PSD Gaula, através dos seus membros eleitos na Assembleia de Freguesia, apresentou um voto de congratulação a propósito da cedência, pelo Governo Regional, da antiga Escola Dr. Clemente Tavares, a título precário e gratuito, à Associação de Solidariedade Social Pérola, uma decisão que, conforme sublinham, reflete “o reconhecimento do meritório trabalho social e de apoio comunitário desenvolvido por esta Instituição” a favor da freguesia e de todos aqueles que aqui vivem.

Uma opção que os social-democratas consideram, ainda, “um exemplo do compromisso contínuo do Governo Regional com o apoio e as respostas sociais que são essenciais para a população”, não só através das ajudas diretas às diversas instituições que são asseguradas, mas também - e neste caso - pela cedência de espaços que permitem o desenvolvimento das suas atividades.

“A utilização da antiga Escola Dr. Clemente Tavares é ainda um contributo importante para a revitalização do património local, promovendo dinâmicas numa área mais afastada dos grandes centros populacionais”, destaca, por fim, o PSD Gaula.

Registada como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) desde 2016, a Associação Pérola irá dinamizar este espaço através da realização de atividades de caráter social, promovendo a convivência comunitária, atividades lúdicas, ações de sensibilização, ocupação de tempos livres, bem como a celebração de parcerias e protocolos com outras instituições da freguesia e do concelho.

Refira-se que este Voto foi aprovado com os votos do PSD Gaula e a abstenção do JPP.