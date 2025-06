Foi numa exploração agrícola na Caldeira, em Câmara de Lobos, que o Grupo Parlamentar do PSD, pela voz de Rafaela Fernandes, reforçou que “o Governo Regional mantém o seu compromisso de subsidiação de 85% da tarifa” da água de rega, no âmbito do Orçamento Regional para 2025.

A deputada declarou que “é inequívoca a valorização e o apoio à água de regadio” e à agricultura que o Executivo tem vindo a demonstrar, afirmando que esta “é uma medida muito importante no setor primário”.

Perante “o exemplo de um produtor que é beneficiário da água de regadio da ARM”, Rafaela Fernandes fez alusão, ainda, ao “contínuo compromisso do Governo Regional para garantir investimentos com mais eficácia” e, consequentemente, apoio reforçado à produção local, melhores acessibilidades, maior eficiência hídrica e nos sistemas de abastecimento, bem como, a habitual proximidade aos produtores.

Aliás, salienta o PSD, “tem sido preocupação da Região gerir com rigor, eficiência e responsabilidade a água de rega”, um bem essencial para a agricultura e para os agricultores que, com valores atualizados, recebe subsidiação a 85%, conforme finalizou a parlamentar social-democrata.