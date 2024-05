De visita à unidade de saúde do Porto Santo ainda em construção, o PSD reiterou, hoje, o seu compromisso com a saúde na ilha dourada, dando garantias do “forte empenho do Governo no sentido de melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços” para residentes e visitantes.

Estas foram palavras de Carla Rosado, porta-voz da iniciativa e candidata à Assembleia Legislativa Regional, que relembrou que o Centro de Saúde, unidade certificada pela DGS desde 2022, conta com uma nova unidade de cuidados paliativos, um serviço de teleurgência, consultas em 20 especialidades clínicas e com uma unidade de hemodiálise nova num espaço completamente renovado e com sistema de vigilância.

No entender da social-democrata, esta nova unidade representa uma aposta audaciosa e necessária no desenvolvimento do Porto Santo.

“Esta obra é há muito aguardada pelos Porto-Santenses, pelo que trará aquela comodidade de fazer um exame, tratamento, entre outros atos médicos, sem haver o inconveniente de se deslocar à Madeira e à unidade de cuidados continuados”, sublinhou.

O PSD mais reafirmou que o Governo deu provas do seu esforço em dar respostas na prestação de cuidados aos utentes, em particular no trabalho da emergência médica no Porto Santo, quando deu “luz verde à a manutenção da EMIR todo o ano, desde 2023”, uma medida que não estava contemplada no Programa de Governo da Legislatura 2019-2023.