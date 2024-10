Carlos Fernandes, do PSD, fez a terceira intervenção do período antes da ordem do dia, no parlamento madeirense, para destacar a estabilidade social que se vive na Madeira, atraindo várias famílias estrangeiras para cá viver. Exemplificou com os mais de dois mil alunos estrangeiros que este ano letivo estão matriculados nas escolas da Região.

O social-democrata enalteceu o esforço do governo regional para o desenvolvimento da região, como destino de imigrantes, apontando ainda o trabalho da Secretaria Regional de Educação e dos professores para a integração dos alunos estrangeiros.

”A Madeira hoje é apelativa não só para os madeirenses como para os estrangeiros que escolhem a Madeira para viver”, sustentou.