O grupo parlamentar do PSD criticou, esta manhã, a gestão do PS nos oito anos em que esteve à frente da Câmara Municipal do Funchal. Numa iniciativa junto à autarquia, a deputada Vera Duarte quis destacar “o acordo que foi estabelecido entre esta Autarquia e a ARM, (...) que vem proteger o património público, acabar com a judicialização em massa e evitar que a cidade do Funchal pague 19 milhões de euros em juros”.

A parlamentar fez questão de lembrar que “chegámos aqui porque o Partido Socialista, (...) na CMF, durante oito anos, de forma deliberada e consciente, ocultou dívida no valor de 33 milhões de euros”, colocando em causa os 800 trabalhadores da ARM, asfixiando esta empresa e tentando descredibilizar o Governo Regional.

“O Partido Socialista em vez de querer sentar-se à mesa, em vez de negociar, preferiu, até, dar como garantia, imagine-se, o Palácio da Justiça e o Quartel dos Bombeiros”, pelo que, para os social democratas, “é de enaltecer este acordo, que não vai apagar o passado, que não vai apagar a mancha que foi essa gestão política ruinosa do PS na CMF, mas que vem, de facto, acabar com essa hemorragia política que foi provocada no Funchal e que vem proteger, no fundo, também, os Funchalenses, os Madeirenses e o erário público”, garantiu Vera Duarte.

A parlamentar lembrou que o acordo entre a CMF e a ARM foi formalizado no passado mês de junho e regulariza dívidas herdadas dos executivos socialistas dos anos de 2013 a 2021, garantindo a viabilidade financeira do Município e evitando novas penhoras.