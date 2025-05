A Comissão Política do PS-Madeira, reunida esta tarde, decidiu, por unanimidade, o voto contra do partido ao Programa de Governo Regional que amanhã será votado no Parlamento e que assume a forma de moção de confiança.

Em declarações à comunicação social, Paulo Cafôfo expôs os argumentos para o voto contra dos socialistas, a começar pelo facto de este ser um Programa de Governo com “medidas repetidas, recicladas, com promessas que nunca foram cumpridas, que não estabelece metas e evita compromissos”.

“Este Programa que tem sido apresentado esta semana podia ter sido escrito há dez anos, quando Miguel Albuquerque apresentou o seu primeiro programa, porque há muito poucas diferenças”, disse o também líder parlamentar do PS-M, deixando uma pergunta: “Se, em dez anos, Miguel Albuquerque não cumpriu as promessas e as medidas que estão em anteriores programas de Governo, irá fazê-lo agora?”. “Nós não temos confiança neste Governo, em Miguel Albuquerque, nem a confiança de que irá executar estas medidas que estão escritas neste programa”, reforçou.

Por outro lado, Paulo Cafôfo afirmou que este é um programa que exclui madeirenses e que não é para todos. “Exclui os que estão há anos à espera de uma habitação e ali não têm as respostas, exclui aqueles que estão há anos à espera de uma cirurgia e ali não têm as respostas, exclui aqueles que trabalham de manhã à noite e contribuem para termos uma Região com crescimento económico, mas não beneficiam desse crescimento económico”, condenou.

Por estas razões, reafirmou que a posição do PS só poderia ser o voto contra, salientando que o partido tem o papel não só de denunciar e criticar, mas também de apresentar propostas, porque “o projeto do PS é um projeto que se diferencia do projeto do PSD”.