A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal de Machico quer dar uma nova vida à estação elevatória de águas residuais, localizada junto à praia da areia amarela, que em breve será desativada. Aproveitando a proximidade ao mar, os socialistas propõem a criação de um espaço de apoio às atividades náuticas.

Hugo Marques, candidato a presidente da Câmara, explicou que o objetivo passa por reabilitar e adaptar esta infraestrutura, atualmente desajustada ao local, dotando-a de condições para acolher praticantes e entidades ligadas aos desportos náuticos, como canoagem, paddle, natação em mar aberto, entre outros. Segundo refere, esta solução será duplamente vantajosa, já que permitirá valorizar uma zona balnear de referência no concelho e incentivar o desenvolvimento e a prática de atividades desportivas e recreativas ligadas ao mar.

O candidato do PS, atualmente vereador na autarquia, adiantou que, com esta requalificação, pretende-se responder a uma necessidade crescente de apoio logístico para clubes, associações e utilizadores individuais que frequentam a frente-mar para treinos e lazer, realçando ainda que a proximidade ao mar, as boas condições naturais da enseada e a já habitual afluência de praticantes tornam este local especialmente adequado para esse fim.

Hugo Marques salientou ainda que esta proposta se insere numa estratégia mais ampla de requalificação de espaços públicos, apostando na valorização do património existente e na promoção da economia azul no concelho de Machico. “A reabilitação desta estação elevatória representa mais do que uma simples intervenção urbanística, é uma aposta clara na sustentabilidade, na prática desportiva e na dinamização da frente marítima local”.