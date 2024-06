“A Região está a viver um impasse e as pessoas estão cansadas desta novela”. A frase é de Paulo Cafôfo, líder do PS e cujo grupo parlamentar acaba de dar uma conferência de imprensa, onde afirmou que, com este Governo, a Madeira está em risco.

O socialista diz que o que está em causa não é o Programa de Governo mas a moção de confiança. Paulo Cafôfo condena a chantagem, sem precedentes, sobre esta matéria. Ainda ontem, o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia lembrou que não tem problema nenhum funcionar sem orçamento aprovado. Aliás, adiantou que até abril e relativamente ao mesmo período do ano anterior, o Executivo aumentou substancialmente, a despesa. “É uma falácia” quando se procura assustar a população dizendo que tudo vai parar, acrescentou o deputado acompanhado de todos os parlamentares socialistas.

Paulo Cafôfo afirma que o Governo tem dito um rol de mentiras e dá o exemplo do secretário regional de Saúde e Proteção Civil que, ainda ontem, disse que o setor está em risco. No entender de Cafôfo, a Saúde está em risco porque não tem havido capacidade para resolver as listas de espera. Paulo Cafôfo afirma mesmo que “este Governo é um risco para os madeirenses e porto-santenses”.

Na conferência que decorreu na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, Paulo Cafôfo confirmou que recebeu o convite para participar numa reunião com todos os partidos na segunda-feira. A decisão será tomada amanhã em reunião de comissão política.