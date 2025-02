“É o Partido Socialista (PS), que nos pode conduzir para o fim deste horizonte de instabilidade”, frisou Gonçalo Leite Velho, e culminou, considerando que o Partido Socialista está constantemente a ouvir, a auscultar as associações, para fazer melhor. “O Partido Socialista está constantemente em Estados Gerais”, observou Gonçalo Leite Velho.

Os Estados Gerais do PS dividiram-se por dois fins-de-semana, terminaram neste sábado com a discussão das áreas sociais, com especial enfoque para a habitação e saúde.

Diversas figuras destacadas do partido marcaram presença na sala de audiência do hotel Meliã, no Funchal, repleta de muita gente da sociedade civil.

Ficaram diversos alertas, entre os quais o do médico psiquiatra Daniel Neto que referiu existir na Região opressão social, opinião partilhada pela politóloga Teresa Ruel.

Os socialistas voltarão a estar reunidos no próximo fim-de-semana, sábado e domingo, para o 32.º Congresso Regional a ter lugar no Centro de Congressos da Madeira.