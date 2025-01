PS reitera compromisso de baixar o IVA e o IRS e critica “hipocrisia” do CDS

O PS-Madeira, em comunicado, reafirma o compromisso de, sendo Governo na Região, reduzir o IRS e o IVA, por via da aplicação do diferencial fiscal de 30% em todos os escalões e taxas destes impostos.

“Esta é uma medida fundamental para ajudar as famílias madeirenses, com reflexos no aumento dos rendimentos dos trabalhadores e na redução dos preços dos bens e serviços”, salienta Paulo Cafôfo, lembrando que este “alívio fiscal já poderia ser uma realidade, se não tivesse sido sistematicamente chumbado pelo PSD e pelo CDS”.

O presidente do PS-Madeira recorda que os socialistas “têm vindo a propor repetidamente a redução do IRS e do IVA, conforme, aliás, consagrado na Lei de Finanças das Regiões Autónomas, precisamente para fazer face aos sobrecustos da insularidade e da ultraperifericidade”, mas lamenta que os governos regionais de Miguel Albuquerque, “com a cumplicidade do CDS, tenham vindo sempre a recusar este direito aos madeirenses, apenas para continuarem a arrecadar recordes de receita fiscal”.

Paulo Cafôfo condena, ainda, aquilo que considera “a hipocrisia do atual líder do CDS2, que, “como um cordeirinho, vem agora propor a redução do IRS em todos os escalões, quando teve a oportunidade de aprovar esta medida e não o fez”. “Nos últimos anos, do alto da cadeira confortável de presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues votou ao lado do PSD contra a baixa de impostos sobre os madeirenses, bem como contra outras medidas que antes dizia defender”, denuncia o líder socialista, alertando as pessoas para “não se deixarem enganar mais uma vez”.

“Depois das eleições de 2019, o CDS abandonou os seus princípios e traiu os madeirenses, juntando-se ao PSD e impedindo a mudança na Região. Em 2023, foi coligado com o PSD, mas, em 2024, voltou a concorrer sozinho às eleições, para, em seguida, tornar a dar a mão ao regime. Depois destes ziguezagues, alguém ainda acredita num partido que tem vindo a contradizer-se repetidamente?”, questiona o presidente do PS-M.

Paulo Cafôfo condena, de igual modo, “o facto de o PSD, que se autointitula defensor da Autonomia, não a respeitar nem fazer uso dos instrumentos que esta nos confere para beneficiar e melhorar a vida das pessoas”. “Só com um novo Governo, liderado pelo PS, será possível promover a justiça social e devolver a esperança aos madeirenses”, conclui.