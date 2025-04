O PS-Madeira está a preparar um conjunto de propostas legislativas que têm como objetivo apoiar a economia regional face ao aumento das tarifas alfandegárias sobre as importações, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Este foi um dos assuntos levados hoje pelos socialistas a uma reunião com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), organismo que, segundo o PS, partilha das mesmas preocupações e da necessidade de serem implementadas medidas para mitigar os impactos da decisão da administração Trump.

No final do encontro, Gonçalo Leite Velho, deputado eleito pelo PS-M nas eleições regionais do passado mês de março, salientou que este pacote de medidas visa “dar segurança à Região” perante “esta loucura que é o aumento das tarifas”. Como especificou, entre as propostas está a criação de um fundo de apoio à tesouraria – o qual poderá passar por linhas de crédito bonificado e pela subsidiação compensatória – para auxiliar as empresas afetadas a absorver estes custos adicionais, bem como um programa de apoio à procura de mercados de exportação, possibilitando que as empresas reduzam a sua dependência do mercado americano.

O PS defende, ainda, medidas de alívio fiscal temporário para as empresas dos setores mais afetados pelo aumento das tarifas e ainda um reforço da diplomacia, da cooperação institucional e do diálogo, envolvendo a diáspora, de modo a “encontrar outros canais que possam fazer frente a esta subida das tarifas pela administração Trump”.

“O nosso objetivo neste momento é dar apoio imediato às empresas que possam estar a sofrer impactos”, expressou Gonçalo Leite Velho, apontando setores específicos como o turismo, o imobiliário e produtos como o Vinho Madeira.

O deputado eleito pelo PS reforçou a necessidade de agir no imediato. “Não podemos estar aqui com recuos, nem podemos estar a temporizar. Nós precisamos de ação urgente e é exatamente isso que o PS está a fazer”, disse, sublinhando que as medidas propostas visam “essencialmente dar conforto ao tecido empresarial”. “Quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, e são exatamente essas janelas de oportunidades que nós pretendemos abrir para o tecido empresarial madeirense”, rematou.