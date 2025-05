Apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do PS, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional a criação do Programa Regional de Prevenção da Violência Digital e Sexual nas Escolas da Região Autónoma da Madeira’, é o primeiro ponto da Ordem do Dia no 12.º plenário da atual legislatura da ALRAM.

O projeto é do PS e foi explanado por Sancha Campanella. Considera serem necessárias “respostas estruturadas”, partilhando diversos dados, entre os quais que “um em cada cinco jovens no secundário foram já vítimas de bullying”, e também, segundo as suas palavras “23 jovens em cada 100 já tiveram pensamentos ou atos suicidas”.

Diz que na Região Autónoma da Madeira “têm se sucedido casos divulgados de violência escolar”, com “filmagens e divulgação das mesmas”.

Alerta ser necessária “uma resposta robusta, preventiva e integrada” e apelou à câmara de deputados consenso em redor deste diploma, para que a Região “se torne um exemplo nacional”.

Mas avaliar pelas contra-agumentações, como é exemplo Manuela Gonçalves, deputada do Chega, que deteta que documento em debate “constitui um atestado de incompetência aos professores”, referindo que “existem já esses projetos”.