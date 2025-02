Com a entrada em funcionamento do Hospital Central e Universitário da Madeira, o PS defende a conversão das atuais estruturas hospitalares em unidades que sejam capazes de dar resposta a várias lacunas atualmente existentes, quer ao nível da saúde, quer social.

Neste âmbito, o candidato do PS à presidência do Governo Regional preconiza a transformação do hospital Dr. Nélio Mendonça num hospital secundário e de reabilitação, vocacionado para os Cuidados Continuados, a Unidade do Doente Frágil e a Medicina Paliativa. “Estas são valências cada vez mais emergentes e o nosso sistema de saúde tem de estar preparado para dar as respostas que as pessoas necessitam”, refere Paulo Cafôfo, assegurando que isto será uma realidade com um Governo do PS.

Por outro lado, o líder dos socialistas adianta também a intenção de converter os hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada em estruturas residenciais para idosos, contribuindo para dar resposta à grande procura existente, resultante do crescente envelhecimento populacional, e, acima de tudo, permitindo encontrar uma solução para as situações de altas problemáticas, que atualmente ultrapassam as 200.

“Neste momento, temos a Saúde a tratar de questões sociais, quando é necessária uma maior resposta ao nível de lares para a terceira idade, para, dessa forma, continuar a dar condições dignas a estas pessoas, ao mesmo tempo que se libertam camas necessárias para internamentos de doentes”, refere Paulo Cafôfo.

O socialista aponta o facto de, presentemente, haver cirurgias que estão a ser adiadas devido à falta de camas, por estarem ocupadas pelas referidas altas problemáticas. Como tal, salienta que a conversão dos hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada em lares de idosos (que tem de ser complementada com a construção de mais estruturas residenciais) irá contribuir para a redução das listas de espera para cirurgia e para internamentos.

“Neste momento, temos em construção um hospital de topo, financiado em 50% por decisão do Governo da República do PS, mas é também essencial que as atuais unidades sejam otimizadas, para podermos responder da melhor forma aos desafios e necessidades”, sublinha, frisando que a Saúde será uma das grandes áreas prioritárias para um Governo socialista.

O candidato do PS reafirma igualmente a intenção de juntar a Saúde e o Social, precisamente com vista a melhorar a eficiência destas áreas.