Paulo Cafôfo, cabeça-de-lista do PS às eleições regionais do dia 23, assumiu hoje o compromisso de baixar o IVA e o IRS em todas as taxas e escalões, por forma a ajudar os madeirenses a fazerem face ao elevado custo de vida na Região.

Em conferência de imprensa no centro do Funchal, o líder do PS-M, candidato à presidência do Governo Regional, alertou “para o facto de o custo de vida na Madeira ser mais alto do que no continente e nos Açores e de os madeirenses terem os salários médios mais baixos do País”.

Cafôfo sublinha que “os madeirenses ganham menos 59 euros do que os açorianos e menos 94 euros do que os residentes no continente, além de que a inflação é também mais alta na Região”.

Paulo Cafôfo apontou a necessidade de intervir nesta matéria, baixando os impostos, referindo que, desde 2019, o PS tem vindo a lutar nesse sentido, tendo já conseguido a baixa do IRC.

“Falta agora o IVA e o IRS em todos os escalões”, referiu, acrescentando que “esta redução tem de acontecer de forma imediata, tendo em conta a gravidade da situação e atendendo a que há 72 mil madeirenses (quase 30% da população) em risco de pobreza”.

A candidatura socialista lembra que “a Região tem vindo sempre a registar um aumento das receitas fiscais, pelo que a redução dos impostos pode ser feita de uma só vez, devolvendo aos bolsos dos madeirenses aquilo que o Governo Regional tem vindo a arrecadar”.

Paulo Cafôfo elencou outras medidas, que, segundo disse, “serão uma realidade com um Governo do PS, concretamente a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região, o fim das propinas para os estudantes madeirenses no ensino superior e o aumento do Complemento Regional para Idosos para 1.800 euros por ano”.