PS ouve preocupações da TáxisRAM sobre a regulação do setor dos TVDE

Deputados do Partido Socialista estiveram hoje reunidos com a associação TáxisRAM (a pedido deste organismo) no âmbito de um diálogo construtivo sobre a regulação do setor de Transporte em Veículos Descaracterizados a partir da Plataforma Eletrónica (TVDE) na Região Autónoma da Madeira.
Durante o encontro, com o grupo parlamentar, e de acordo com um comunicado do PS Madeira, “foram apresentadas propostas por parte da TáxisRAM que o PS recebeu com atenção e que serão devidamente apreciadas no quadro da sua ação parlamentar”.
Os socialistas dizem compreender as preocupações transmitidas pelos representantes da TáxisRAM, nomeadamente no que respeita à necessidade de uma regulação mais eficaz do setor.
“Para o PS, esta preocupação insere-se num quadro mais amplo de melhor ordenação do Turismo na Região, cuja necessidade se torna cada vez mais evidente” e “é fundamental que a nível regional e nos diversos municípios se implementem estratégias de desenvolvimento sustentável, incluindo de ordenamento turístico e regulação setorial”, refere o comunicado.
Na sequência da reunião, o Grupo Parlamentar do PS reafirma o seu “compromisso com o diálogo aberto e com a construção de soluções equilibradas, que promovam a justiça concorrencial, a segurança dos utilizadores e a valorização dos operadores locais”.
