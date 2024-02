A deputada municipal Andreia Caetano, do PS, fez duras críticas à atual vereação camarária, considerando que se chegou a uma “politica zero”, com a continuidade do executivo após a renúncia de Pedro Calado, na sequência da investigação judicial de que é alvo.

A socialista disse ser “chocante” o que se passou, com o Funchal a ter um presidente detido e que a vereação não tem condições para continuar em funções.