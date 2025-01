PS-Madeira acusa Governo de chantagem em relação aos medicamentos

O PS-Madeira acusa o Governo Regional de fazer chantagem com os madeirenses ao anunciar que ao longo deste ano irão continuar a faltar medicamentos no Serviço Regional de Saúde (SESARAM) pelo facto de o Orçamento Regional não ter sido aprovado.

“Uma atitude completamente intolerável, desprezível e criminosa”, classifica assim o líder dos socialistas madeirenses a postura do Executivo regional.

“Como é que o secretário regional da Saúde tem a lata de dizer que os medicamentos irão continuar a faltar por não haver orçamento se, ao longo do ano de 2024, com um orçamento aprovado, foram várias as vezes em que os doentes ficaram sem fármacos e tratamentos pelo facto de o Governo não pagar aos fornecedores?”, questiona Paulo Cafôfo.

O presidente do PS-M vai mais longe ao dizer que não se trata apenas de má-fé, mas sim de “uma postura do foro criminoso” por parte do Executivo.

“Em circunstância alguma, a saúde das pessoas pode estar sob ameaça!”, afirma o líder socialista, salientando que esta é uma situação que os madeirenses não podem aceitar.

Paulo Cafôfo afirma que “não pode valer tudo no jogo de interesses deste Governo e do PSD”, sublinhando que a gestão em duodécimos não põe em causa o fornecimento de medicamentos.

“Se continuar a haver falhas na dispensa dos remédios necessários aos tratamentos dos doentes, isso ficará a dever-se apenas às “desculpas de mau pagador deste Governo malfeitor”, remata.