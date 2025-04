‘A Revolução dos Cravos e o Poder Local: uma conversa entre Gerações de Abril’ é o tema da conversa intergeracional que o PS-Madeira irá promover esta sexta-feira, com vista a assinalar os 51 anos do 25 de Abril.

A iniciativa, que terá lugar pelas 11h00, na sede do PS-M, contará com a participação de Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Emanuel Câmara, autarca do Porto Moniz (neste momento com o mandato suspenso por ser candidato às eleições para a Assembleia da República), Júlia Ferreira, professora aposentada, uma das mais antigas militantes socialistas da Madeira e candidata à Câmara Municipal do Porto Moniz no final da década de 70, e Dorisa Aguiar, professora e membro da Assembleia de Freguesia de São Jorge.

“O debate, que será moderado pela presidente das Mulheres Socialistas da Madeira, Cátia Vieira Pestana, assumirá o formato de uma conversa intergeracional entre pessoas que viveram o 25 de Abril e os filhos da revolução, partilhando vivências sobre a realidade de então, os nossos dias e as mudanças entretanto observadas”, refere o PS em nota de imprensa.

Sendo o Poder Local “um dos maiores frutos de Abril”, refere o partido, o objetivo da iniciativa socialista passa por “lembrar quem o conquistou, mas também desafiar aqueles que vão continuar a construí-lo”. Para esse efeito, juntam-se à mesma mesa convidados de diferentes gerações – autarcas, ex-autarcas, jovens – num momento de “partilha de experiências vividas, mas também das expetativas de quem não viveu o período pré-revolução”.

Em ano de eleições autárquicas, o evento socialista basear-se-á num debate sobre como o 25 de Abril transformou o poder local e como a juventude pode continuar esse legado, sendo esta, acima de tudo, uma oportunidade para reforçar os valores de Abril, afirmar o compromisso com a Liberdade e renovar a confiança nas instituições democráticas.