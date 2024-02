PS enfatiza investimento do Estado nas condições de operacionalidade da GNR no Porto Santo

A candidatura do PS-Madeira destacou, hoje, o investimento do Estado nos últimos anos para “dotar o destacamento da GNR do Porto Santo das condições necessárias para o desempenho da sua missão”.

No âmbito da campanha eleitoral, os socialistas iniciaram hoje uma deslocação de dois dias ao Porto Santo tendo visitado, esta manhã, o posto da GNR.

Na ocasião, Paulo Cafôfo evidenciou a aposta que o Governo da República tem feito “no sentido de serem salvaguardadas as questões de segurança”, neste caso no que diz respeito às missões atribuídas à GNR, constatando que, “quer em termos de meios humanos, quer das instalações, equipamentos e viaturas, são os necessários”.

O cabeça de lista do PS-M às eleições para a Assembleia da República salientou também o facto de, “nos últimos anos, ter sido feita uma aposta no sistema de vigilância da GNR, com um investimento na ordem de 1,5 milhões de euros”. “Seja na questão dos recursos humanos, dos equipamentos ou do sistema de vigilância, o Estado português tem garantido que esta missão da GNR possa ser bem sucedida”, sublinhou Paulo Cafôfo.