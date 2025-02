PS defende melhor serviço de transportes públicos e valorização da carreira de motorista

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira defendeu, hoje a melhoria do serviço de transportes públicos rodoviários na Região e a valorização da carreira dos motoristas.

Estes foram dois dos assuntos discutidos numa reunião entre os deputados socialistas e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Atividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira, ocorrida esta manhã.

Leia a nota de imprensa do PS:

“Um encontro que serviu para abordar os desafios que se colocam a este setor, particularmente numa altura que a nova rede SIGA – a funcionar desde julho passado – tem vindo a merecer repetidos reparos por parte dos utilizadores.

Paulo Cafôfo salientou a importância do setor dos transportes para uma mobilidade que se quer cada vez mais eficiente, quer para a população residente, quer para a cada vez maior procura turística. “Isto implica que tenhamos um serviço devidamente planeado e pronto para corresponder à procura e às necessidades dos utilizadores”, sustentou o líder parlamentar do PS, voltando a defender uma maior frequência de determinadas carreiras, bem como a criação de novas rotas.

“Como é que queremos potenciar o uso dos transportes públicos e contribuir para uma mobilidade mais sustentável se, mesmo depois da reestruturação do setor, continua a não haver uma resposta adequada e compatível com as exigências da população?”, questiona.

Por outro lado, Paulo Cafôfo não deixa de apontar que a melhoria do serviço tem de estar, indissociavelmente, relacionada com uma valorização dos profissionais do setor. O líder parlamentar socialista vinca a enorme responsabilidade que recai sobre os motoristas de transportes públicos, classe que já sente neste momento uma escassez de profissionais qualificados que tem de ser atempada e adequadamente acautelada.

Assim, além da necessidade de modernizar infraestruturas e condições laborais, garantindo a segurança e a qualidade do serviço, o socialista destaca a urgência de implementar uma política remuneratória justa, de acordo com as exigências, responsabilidade e qualificação profissional da atividade.

À semelhança do que já havia apontado anteriormente, Paulo Cafôfo defende a valorização destes profissionais, por via de aumentos salariais que tenham em conta a inflação e a subida do salário mínimo, mas também uma redução faseada do horário laboral para as 35 horas semanais.”