A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais do próximo domingo defendeu, hoje, a necessidade de mais apoios estatais direcionados para o cuidado aos idosos, quer por via do acréscimo dos montantes destinados às estruturas residenciais (lares), quer também na promoção da autonomia e da vida independente, garantindo melhores condições ao nível domiciliário.

Depois de reunirem com a direção da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, Sofia Canha apontou as dificuldades com que se confrontam as IPSS e as misericórdias que prestam serviços de apoio à população idosa.

A Santa Casa da Misericórdia do Funchal, por exemplo, ao abrigo das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, no valor de 10 milhões de euros, está a investir no reforço de 115 camas na estrutura residencial para idosos.

A número dois da candidatura do PS pelo círculo da Madeira defendeu que o Estado social deve contribuir para criar as condições para um envelhecimento digno, sendo que, além do reforço da rede de cuidados em instituições, é determinante a promoção da autonomia e da vida independente, assegurando, para isso, a melhoria das condições domiciliárias.