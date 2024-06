PS defende Agenda Europeia para os Oceanos e mais incentivos para projetos de investigação na área do Mar

Sérgio Gonçalves apontou hoje como um dos objetivos da candidatura do Partido Socialista ao Parlamento Europeu o desenvolvimento de uma Agenda Europeia para os Oceanos e o incentivo e apoio a novos projetos de investigação ligados ao Mar na Região.

Esta tarde, o candidato do PS-Madeira às eleições europeias do próximo domingo visitou o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) – Madeira, tendo destacado o “imenso potencial” que o mar tem, que faz dele “um dos grandes vetores de diversificação” da nossa economia. “Entidades como esta, que fazem investigação, que aplicam novas tecnologias, que monitorizam os oceanos são fundamentais para atingirmos esse objetivo”, sustentou Sérgio Gonçalves, salientando que a aposta neste campo pode ajudar a criar novas áreas de negócio e ao desenvolvimento de outros setores de atividade, contribuindo para a criação de empregos qualificados e melhor remunerados. “Com isso, vamos também atingir os objetivos que a União Europeia tem de promover a coesão territorial e social e a igualdade de oportunidades para todos, independentemente do território onde residem”, sublinhou.

O candidato socialista considerou importante incentivar ainda mais estes centros de investigação e este tipo de atividades na Região, desenvolvendo ‘calls’ específicas para financiar novos projetos e de maior dimensão, sem esquecer também atividades tradicionais no âmbito do mar e dos oceanos. Neste campo, reafirmou as propostas do PS relacionadas com as pescas, nomeadamente a obtenção de apoios para a renovação da frota pesqueira do peixe-espada e o aumento e renegociação das quotas de pesca do atum e, eventualmente, de outras espécies.

“Entendemos que tudo isto pode ser feito de forma integrada, garantindo sustentabilidade, mas, acima de tudo, trazendo enorme valor acrescentado para a Região”, afirmou Sérgio Gonçalves, vincando, por isso, que é fundamental a Madeira ter uma representação no próximo Parlamento Europeu. “Neste momento, o que está em causa nestas eleições europeias é o futuro da Madeira”, declarou, frisando que só o PS pode garantir a eleição de um deputado da Região nas eleições do próximo domingo.