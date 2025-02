O PS, pela voz do presidente da concelhia da Ponta do Sol, Carlos Coelho, denunciou hoje a “forma negligente como foi planeada e realizada” uma intervenção na escarpa do Passo, na Madalena do Mar, culpando estes trabalhos promovidos pela Direção Regional do Ambiente e Mar em colaboração com a Direção Regional de Estradas por uma derrocada que destruiu o posto de receção de pescado.

“A ação de desprendimento de rochas, levada a cabo pelos rocheiros do Governo Regional, resultou na destruição total da lota (posto de receção de pescado), sem que tivesse havido qualquer esforço para salvaguardar os bens existentes, que poderia ter passado, por exemplo, pelo habitual recurso a pneus para amortecer o impacto das pedras”, pode ler-se numa nota enviada às redações.

”Tratou-se de uma intervenção atabalhoada, sem planeamento adequado e sem consideração pelos danos que poderia causar. É inadmissível que uma lota que foi reabilitada em 2019, com um investimento público de 130 mil euros, seja agora destruída sem qualquer justificação”, lamentou Carlos Coelho.

Para o socialista, não menos grave para o erário público é o facto de que, desde a sua reabilitação, a lota tivesse permanecido fechada aos pescadores locais, “sem qualquer explicação clara por parte do Governo Regional”.

“Importa recordar que sempre houve suspeitas de que a reabilitação da lota, em 2019, teria ocorrido para que esta viesse a servir a exploração da aquicultura na costa da Ponta do Sol, uma iniciativa que a população sempre rejeitou e contra a qual lutou veementemente”, pode ler-se ainda no mesmo comunicado, embora não sejam apresentadas evidências.

Assim, a concelhia do PS da Ponta do Sol exige ao Governo Regional esclarecimentos “sobre as verdadeiras motivações que terão levado a esta intervenção de destruição da lota e sobre o futuro daquele espaço, agora permanentemente inutilizado”.