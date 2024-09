PS critica Governo Regional por “não combater a pobreza”

O PS criticou, hoje, o Governo Regional por “não implementar medidas eficazes! de combate à pobreza na Região.

“Não podemos aceitar que após cinco décadas de governação do PSD na Região, com verbas avultadas oriundas da União Europeia, dos governos da República e dos impostos dos madeirenses e porto-santenses, não se tenha conseguido reduzir significativamente os índices de pobreza na Região”, afirmou, esta manhã, Isabel Garcês após uma vista à Associação Protetora dos Pobres.

A deputada socialista lembrou que a Madeira “continua a ser a região do país com a maior taxa de risco de pobreza” e assegurou que “o PS não aceita que se normalize a pobreza como fez o presidente do Governo Regional quando foram divulgados os dados do Instituto Nacional de Estatística”. “Não aceitamos que seja normal os madeirenses terem mais dificuldades do que qualquer outro português que vive noutra região do país”, vincou.

Assumindo que a problemática das pessoas em condição de sem-abrigo é “complexa e multifatorial”, a deputada acusou o Governo Regional de “falhar aos madeirenses nessa matéria”. “O Governo Regional tem faltado nas medidas estruturais, nomeadamente na prevenção, e tem falhado também na resposta que tem sido dada à questão da habitação social, que não é suficiente para combater o valor do arrendamento na Região”, afirmou, alertando que “a lista de 5 mil pessoas que estão inscritas no Instituto Habitacional será agora certamente maior”.

A deputada salientou que o combate à pobreza “é prioritário” na ação política do Partido Socialista, “seja no contexto nacional através das políticas que são desenvolvidas e implementadas na Assembleia da República, seja no contexto regional através das políticas e propostas que desenvolve”, dando como exemplo a proposta de aumento do salário mínimo nacional e o aumento do apoio ao arrendamento na Região.