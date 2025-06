A proposta de Orçamento Regional para 2025 foi hoje apresentada e o PS já se manifestou dizendo que “falha na narrativa” que tinha vindo a ser criada pelo PSD e pelo Governo Regional e em “dar gás à economia”.

Numa nota enviada à redação, o deputado Gonçalo Leite Velho começa por afirmar que “a narrativa do PSD cai por terra”, tendo em conta que, apesar de nos primeiros meses do ano a Região ter estado com um Governo de gestão e não ter tido Orçamento, neste mesmo período foi executada mais despesa.

O parlamentar socialista é perentório e pergunta em que é que esta maior despesa se refletiu, em termos práticos, nos bolsos dos madeirenses. “Já passou meio ano, o Orçamento está mais do que executado e os madeirenses veem muito pouco”, observa Gonçalo Leite Velho, considerando que, por exemplo no que diz respeito à devolução de rendimentos, o Governo podia ir mais além.

O deputado lembra ainda que o PS defendia a redução de 30% em todos os escalões do IRS e em todas as taxas do IVA, pelo que a proposta do Executivo, como afirma, “fica aquém do que seria expectável e justo para os madeirenses, tendo em conta o elevado custo de vida e os baixos salários na Região”.

A nota refere também que a posição dos socialistas é bem clara: “É fácil governar quando toda a economia global favorece o turismo, quando existe inflação e as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência”, considerando que era agora neste momento de contra-ciclo que seria fundamental o Governo Regional dar um sinal de estímulo à economia. “Este Orçamento falha em conseguir dar gás à economia madeirense, como se nota, porque já passou meio ano e pouco se tem visto”, declara o deputado, lamentando que não haja nada no documento que indique que o rumo atual das coisas venha a ser alterado.

Refira-se que o documento será debatido na Assembleia Legislativa da Madeira entre os dias 16 e 20 deste mês.