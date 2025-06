A concelhia do PS em Santa Cruz confirmou na manhã desta quinta-feira que Deodato Moniz é a aposta do PS para liderar a Câmara de Santa Cruz, tal como o JM avançara já na sua edição do passado dia 22 de maio.

Deodato Moniz é precisamente o presidente da concelhia socialista local e entra a concorrência por agora é apenas conhecida a candidatura de Élia Ascensão, atual presidente que será a cabeça de lista do JPP.

Deodato Moniz vive na freguesia de Santa Cruz há 20 anos, tem 53 anos, pai de dois filhos e gestor hoteleiro de profissão. Formou-se pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e, mais tarde, licenciou-se em Direção e Gestão Hoteleira, pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Tem uma Pós-Graduação em Hotel Management pelo Glion Institute of Higher Education (Suíça). Foi Diretor Geral de várias unidades hoteleiras, destacando o Hotel Madeira Regency Palace.

Deodato Moniz assume este desafio com um profundo sentido de responsabilidade e compromisso com a sua terra. É o recém-presidente da Concelhia do PS Santa Cruz, tendo estado a organizar a estrutura local para se reconciliar com o povo de Santa Cruz e impulsionar um novo projeto de desenvolvimento para o concelho.

Esta é a primeira vez que o seu nome surge como cabeça de lista do PS à autarquia santacruzense, representando uma aposta clara numa candidatura de renovação, visão, proximidade e competência. “Não sou político de profissão, nem pretendo sê-lo. Os nossos representantes devem se renovar e não se perdurar pelo tempo, se não estagnamos, exatamente o que acontece neste momento com o nosso concelho. A política é, para mim, uma missão de cidadania, uma forma de devolver à comunidade o que dela recebi”, afirma o candidato socialista. “Aceitei este desafio, porque acredito que Santa Cruz pode ser muito mais do que aquilo que somos hoje. Queremos ser a alternativa daqueles que não se revêm em quem nos endividou no passado, mas também naqueles que, ao longo dos últimos 12 anos, estagnaram o concelho de Santa Cruz. Apresentaremos um projeto político único com uma visão estratégica para transformar o concelho até 2030”, salienta Deodato Moniz.