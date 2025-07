A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República esteve esta tarde reunida com um representante do pessoal técnico e administrativo da Universidade da Madeira (UMa), para abordar a revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

De acordo com comunicado, alusivo à reunião, entre os assuntos em cima da mesa, esteve a questão da representação destes profissionais no Conselho Geral da Universidade, que os mesmos querem fixar em 15%.

Atualmente, adianta a fonte, a representatividade do pessoal técnico e administrativo no órgão máximo da UMa é de 5% (apenas um elemento), mas a pretensão é aumentar para 15%, a mesma percentagem que cabe aos alunos.

De acordo com aquilo que foi transmitido a Sofia Canha, estes profissionais (alguns com perto de 30 anos de serviço), são quem melhor conhece a instituição, na qual estão em permanência, e têm um papel determinante no seu funcionamento, pelo que “não é razoável que estejam menos representados do que os alunos, que ali estão transitoriamente”.

Do mesmo modo, estes funcionários querem também ver aumentada para 20% a sua representatividade no processo de eleição do reitor da Universidade (atualmente é de 5%).

O PS adianta que “esta será uma das questões para as quais a deputada do PS-Madeira espera obter resposta esta sexta-feira, aquando da audição parlamentar ao ministro da Educação”.

Sofia Canha esteve também reunida esta tarde com os representantes sindicais dos assistentes operacionais da UMa, que auferem do salário mínimo em vigor no território continental, mas reivindicam o acréscimo que vigora na Região.